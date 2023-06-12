Экс-премьер Словакии заявил об опустошении складов оружия в Европе

Склады оружия по всей Европе опустошены, а на их восполнение нужно потратить примерно 5–10 лет. Соответствующее заявление сделал экс-премьер Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини, передает 11 июня издание Pravda.