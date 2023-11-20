Врач Горев: новые технологии повышают шансы на выживание недоношенных детей

Главный врач ГБУЗ Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ, неонатолог Валерий Горев назвал детей, появившихся на свет в период до 26 недель, самыми уязвимыми, но также отметил, что современный уровень медицины позволяет спасать таких новорождённых.