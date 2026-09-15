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Аргументы и Факты

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Фигуристке Аделии Петросян поставили программу по мотивам «Игры престолов»

Фигуристке Аделии Петросян поставили программу по мотивам «Игры престолов»

Аделия Петросян, трехкратная победительница национального первенства по фигурному катанию и участница Олимпиады-2026 в Милане, поделилась деталями своей новой произвольной программы, с которой выступит в сезоне-2026/27.

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