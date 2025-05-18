Онколог Вадим Покровский рассказал о способности собак распознавать рак на ранней стадии

Собаки могут выявлять онкологические заболевания на ранней стадии благодаря уникальному обонянию.Об уникальных способностях рассказали онколог Вадим Покровский и реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
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