Онколог Вадим Покровский рассказал о способности собак распознавать рак на ранней стадии

Собаки могут выявлять онкологические заболевания на ранней стадии благодаря уникальному обонянию.Об уникальных способностях рассказали онколог Вадим Покровский и реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».