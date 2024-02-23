В Польше считают, что отказ США помогать Киеву приведет к ядерной эскалации

ВАРШАВА, 23 февраля, ФедералПресс. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что если конгресс США не одобрит пакет помощи Украине, то некоторые страны могут начать разрабатывать собственное ядерное оружие.
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