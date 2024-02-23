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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Польше считают, что отказ США помогать Киеву приведет к ядерной эскалации

В Польше считают, что отказ США помогать Киеву приведет к ядерной эскалации

ВАРШАВА, 23 февраля, ФедералПресс. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что если конгресс США не одобрит пакет помощи Украине, то некоторые страны могут начать разрабатывать собственное ядерное оружие.

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