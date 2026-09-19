Западный берег и сектор Газа: два человека погибли и семь получили ранения в результате удара израильского беспилотника по автомобилю на Первой улице в районе Шейх Радван города Газа ранее в тот же день.
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