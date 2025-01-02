Юрист рассказал, что для выхода на пенсию в 2025 году нужны возраст, стаж и ИПК

В соответствии с новыми изменениями, для выхода на пенсию в 2025 году нужна определенная величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и страховой стаж, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
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