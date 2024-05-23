Правительство изменило границы Мангистауской области

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной границе Республики Казахстан» и подпунктом 1-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан постановило изменить границы Мангистауской области.
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