В WhatsApp появится новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность обмена QR-кодами со вкладки чатов. «На данный момент пользователи могут делиться своим QR-кодом из настроек приложения, но эта новая функция предложит более прямой и доступный метод прямо из интерфейса вкладки чатов», — отметили эксперты WABetaInfo.