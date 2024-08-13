Под Купянском операторы БПЛА группировки "Запад" охотятся на агродроны "Баба-Яга"

Боец группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" с позывным "Сварог" заявил РИА Новости, что операторы беспилотников группировки "Запад" ВС России объявили охоту на украинские агродроны "Баба-Яга" на Купянском участке фронта.
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