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Под Купянском операторы БПЛА группировки "Запад" охотятся на агродроны "Баба-Яга"

Под Купянском операторы БПЛА группировки "Запад" охотятся на агродроны "Баба-Яга"

Боец группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" с позывным "Сварог" заявил РИА Новости, что операторы беспилотников группировки "Запад" ВС России объявили охоту на украинские агродроны "Баба-Яга" на Купянском участке фронта.

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