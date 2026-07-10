Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

119 подписчиков

Где в Симферополе и районе заправить бензин и дизель 10 июля: адреса АЗС

Где в Симферополе и районе заправить бензин и дизель 10 июля: адреса АЗС

Сегодня, 10 июля, бензин и дизтопливо есть в свободной продаже в Симферополе и районе на следующих АЗС: Симферополь АЗС «Формула» — улица Ялтинская, 20-А · АИ-95 — наличные (~100 авто) АЗС «Формула» — улица Киевская, 231 · ДТ — наличные (~200 авто) АЗС «Формула» — Г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии