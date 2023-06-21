Госдума приняла закон о штрафах за использование иностранных мессенджеров: что нужно знать каждому гражданину?

В третьем чтении Госдума РФ приняла законопроект, предусматривающий наложение штрафа на государственных служащих в случае использования ими иностранных мессенджеров.
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