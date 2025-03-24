Ы Смоленске ветеринары рассказали о собаках-героях

Четвероногие друзья помогали солдатам приближать Победу во время Великой Отечественной войны. По словам специалистов ГУ ветеринарии по Смоленской области, почти 70 тысяч хвостатых бойцов несли службу, защищая Родину от врага.
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