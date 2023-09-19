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Почему к тезисам Э. Блинкена в университете Джонса Хопкинса следует отнестись со всей серьезностью

Почему к тезисам Э. Блинкена в университете Джонса Хопкинса следует отнестись со всей серьезностью

19 сентября стартует «неделя высокого уровня» Генеральной Ассамблеи ООН, где на площадках и в кулуарах будут отшлифовываться те идеи и договоренности, которые были достигнуты на региональных и межрегиональных переговорных площадках.

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