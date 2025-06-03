В Челябинске нашли дом причастного к атаке ВСУ на российские аэродромы мужчины. Он оказался ценителем роскоши

Журналисты обнаружили в Челябинске квартиру Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские военные аэродромы 1 июня — ему принадлежали фуры, из которых вылетали дроны.