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Поплавская возмутилась возвращению Лолиты на сцену

Поплавская возмутилась возвращению Лолиты на сцену

Певица Лолита Милявская возвращается на сцену после отсутствия в несколько месяцев. В начале лета она исполнит роль ведущей церемонии МУЗ-ТВ.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Присоединяюсь к Яне и тоже выражаю своё негодование в связи с возвращением &quot;голышей&quot; в эфир. Скажу больше: да весь нормальный народ, все адекватные зрители не в восторге от этого, возмущены и выступают против... Только вот не слушают их &quot;чиновники от культуры&quot;, а точнее -  чиновники от бескультурья! Я не стану смотреть передачи с участием похабной тусовки. Эти люди для меня умерли.
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