Поплавская возмутилась возвращению Лолиты на сцену

ИН

Ирина Некрасова

Присоединяюсь к Яне и тоже выражаю своё негодование в связи с возвращением "голышей" в эфир. Скажу больше: да весь нормальный народ, все адекватные зрители не в восторге от этого, возмущены и выступают против... Только вот не слушают их "чиновники от культуры", а точнее - чиновники от бескультурья! Я не стану смотреть передачи с участием похабной тусовки. Эти люди для меня умерли.