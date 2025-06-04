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Политика как она есть

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В Санкт-Петербурге запретили склонять женщин к абортам

В Санкт-Петербурге запретили склонять женщин к абортам

В Санкт-Петербурге запретили склонять женщин к абортам. Закон о штрафах приняли 4 июня, за него проголосовало большинство депутатов, пишет «Фонтанка».

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