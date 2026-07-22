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Бедард о «Чикаго»: «Хотим сделать большой шаг вперед и попасть в плей-офф – это главная цель. Клуб отлично поработал летом»

Форвард « Чикаго » Коннор Бедард высказался о перспективах команды в новом сезоне.  «Блэкхокс» не выходят в плей-офф с 2020 года.

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