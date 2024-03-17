История и археология: Кто такие божьи люди, которых боялись и почитали: Истории самых известных юродивых

Они лечили людей одним прикосновением. Предсказывали страшные события. Жили в лишениях всю жизнь. Кем на самом деле были юродивые? Можно ли было верить их предсказаниям? За какие заслуги их причисляли к лику святых? И были ли реальные подтверждения тому, что Божьи люди обладали пророческим даром.