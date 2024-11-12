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Конов о словах Дзюбы: «Обсудили фрагмент про комментаторов с Геничем – он не стал возражать, попросил оставить как есть»

«Мы действительно показали фрагмент про комментаторов нашим комментаторам. Мы посчитали, что это будет честно по отношению к тем, с кем мы вместе работаем, критику на которых готовимся разместить на наших же ресурсах.

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