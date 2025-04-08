Новый суперфуд: Ученые определили самый полезный хлеб для здоровья Ирэн ОрлонскаяПредставьте себе: вы отрезаете тёплый ломтик ржаного хлеба, который радует вас своей золотистой корочкой и приятным хрустом при укусе.
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