Суета вокруг Панамского канала: история великого противостояния

Дмитрий Гурин

Ну вроде сейчас Китай с Россией обговаривают с властями Никарагуа о строительстве альтернативного канала. Учитывая достаточно малую пропускную способность Панамского, там осуществляется перевалка грузов, у Колона и самой Панамы, из океанских судов на суда способные пройти канал, а это дополнительные расходы, идея вполне осуществимая. Кстати город Колон назван именно в честь высадки Кристобаля Колона, именно так официально в энциклопедиях (кроме СССР) зовут этого мореплавателя.