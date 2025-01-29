США уже не первый раз претендуют на эту важную транспортную артерию. Не первый, и не последний.Гатунские шлюзы.
Суета вокруг Панамского канала: история великого противостояния
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну вроде сейчас Китай с Россией обговаривают с властями Никарагуа о строительстве альтернативного канала. Учитывая достаточно малую пропускную способность Панамского, там осуществляется перевалка грузов, у Колона и самой Панамы, из океанских судов на суда способные пройти канал, а это дополнительные расходы, идея вполне осуществимая. Кстати город Колон назван именно в честь высадки Кристобаля Колона, именно так официально в энциклопедиях (кроме СССР) зовут этого мореплавателя.
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