Зрителям покажут 60 художественных, документальных, короткометражных и полнометражных картин.Сегодня в Севастополе открылся фестиваль духовно-нравственного и семейного кино «Святой Владимир».
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