❗️В Алуште комиссии начали обход жителей в связи с отсутствием света более 48 часов Перед визитом представители комиссии заранее свяжутся с жителями, чтобы согласовать дату и время.
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❗️В Алуште комиссии начали обход жителей в связи с отсутствием света более 48 часов Перед визитом представители комиссии заранее свяжутся с жителями, чтобы согласовать дату и время.