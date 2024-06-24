🥀 В Ленино у здания администрации организовали стихийный мемориал в память о пострадавших в Севастополе С 10 утра сельчане несут к нему цветы,игрушки, свечи.
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🥀 В Ленино у здания администрации организовали стихийный мемориал в память о пострадавших в Севастополе С 10 утра сельчане несут к нему цветы,игрушки, свечи.