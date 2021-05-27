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В Роспотребнадзоре сочли вероятной ежегодную вакцинацию от COVID-19

В Роспотребнадзоре сочли вероятной ежегодную вакцинацию от COVID-19

Проходить вакцинацию от коронавируса нового типа, вероятно, придется ежегодно, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА "Новости".

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