В Роспотребнадзоре сочли вероятной ежегодную вакцинацию от COVID-19

Проходить вакцинацию от коронавируса нового типа, вероятно, придется ежегодно, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА "Новости".
Проходить вакцинацию от коронавируса нового типа, вероятно, придется ежегодно, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА "Новости".
Свежие комментарии