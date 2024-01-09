146 кг марихуаны и 94 кг гашиша изъяли у наркодиллеров полицейские Караганды, сообщает Polisia.kz. Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП города Караганды проводили ОПМ “Правопорядок” на автодороге Алматы-Екатеринбург.
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