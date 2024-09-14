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Калужские новости

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В ходе СВО погиб мобилизованный из Козельского района Калужской области

В ходе СВО погиб мобилизованный из Козельского района Калужской области

В Козельском районе прошла церемония прощания с Владимиром Слабовым, мобилизованным на СВО и умершим от ранВ Козельском районе прошла церемония прощания с Владимиром Слабовым, мобилизованным на СВО и умершим от ран "Рядовой Владимир Слабов попал на СВО по мобилизации, ни секунды не раздумывал, отправился защищать свою Родину и свою семью.

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