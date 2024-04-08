НКР: российские банки в 2024 году могут повторить прошлогодний рекорд по прибыли

Совокупная чистая прибыль российских банков в этом году может находиться в диапазоне от 3,1 трлн рублей до 3,5 трлн рублей, следует из прогноза развития банковского сектора, подготовленного рейтинговым агентством НКР (с ним ознакомились Frank Media).