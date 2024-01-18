Экономика Китая вырастет на 5,2%: премьер Китая

Прогнозируется, что экономика Китая вырастет на 5,2 процента, заявил премьер-министр Китая Ли Цян (Li Qiang) на церемонии открытия Ежегодного собрания Всемирного экономического форума 2024 года 16 января.
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