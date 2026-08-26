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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пейтон Уотсон: «Спасибо старшему брату Гордону. Джокеру и Джамалу за ассисты на площадке и за ее пределами»

Форвард Пейтон Уотсон подписал контракт на 88 млн долларов и перешел в « Кливленд » из «Денвера». Баскетболист провел 4 первых сезона карьеры в «Наггетс», получив перстень чемпиона НБА .

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