Социологи ВШЭ составили портрет сверхбогатых россиян

Типичные миллиардеры в России на протяжении последних 20 лет - это мужчины с высшим столичным образованием из хороших семей и накопившие состояние в Топливно-энергетическом комплексе, финансах и промышленности.
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