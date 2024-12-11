Психолог рассказала, как преодолеть стресс на работе после отпуска и праздников

Эти несколько простых правил помогут плавно перейти из режима каникул в рабочее русло.Есть несколько действенных способов, которые помогут вам справиться со стрессом, который возникает после выхода на работу.
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