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Психолог рассказала, как преодолеть стресс на работе после отпуска и праздников

Психолог рассказала, как преодолеть стресс на работе после отпуска и праздников

Эти несколько простых правил помогут плавно перейти из режима каникул в рабочее русло.Есть несколько действенных способов, которые помогут вам справиться со стрессом, который возникает после выхода на работу.

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