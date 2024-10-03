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БУТЫРСКИЕ новости

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Борис Рыжий 30 лет назад читал стихи на улице Добролюбова

В сентябре исполнилось 50 лет со дня рождения екатеринбургского поэта Бориса Рыжего (1974-2001). За неполные 27 лет он написал более 800 стихотворений, был удостоен нескольких литературных премий, выпустил книгу, участвовал в Конгрессе мировой поэзии в Роттердаме.

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