Аэропорт Читы будет работать по новому режиму в ноябре

Аэропорт в Чите поменял режим работы в ноябре, сообщается в Telegram-канале «Аэропорт Чита».Новый график:- понедельник с 05:45 до 19:00- вторник с 05:45 до 18:00- среда с 05:45 до 18:00- четверг с 05:45 до 19:00- пятница с 05:45 до 19:00- суббота с 05:45 до 18:00- воскресенье с 05:45 до 18:00Ранее сообщалось, что читинский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание полетов, а также о переходе на дневной режим работы.