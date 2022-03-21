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Пол Миллсэп: «Эмбиид двигается в краске как Джордан или Кобе. Йокич больше похож на Данкана»

Форвард «Филадельфии» Пол Миллсэп сравнил двух лучших центровых лиги – Джоэла Эмбиида («Филадельфия») и Николу Йокича («Денвер»).

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