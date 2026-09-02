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Царьград

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Новак заявил об усилении защиты российских НПЗ и увеличении затрат

Новак заявил об усилении защиты российских НПЗ и увеличении затрат

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в последние месяцы защита российских нефтеперерабатывающих заводов была усилена из-за участившихся атак.

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