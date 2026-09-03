Председатель ЗСК напутствовал первокурсников Кубанского аграрного университета

В Краснодаре 1 сентября председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко принял участие в празднике Кубанского государственного аграрного университета.
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