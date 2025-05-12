Политика как он...
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Политика как она есть

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Власти Якутии извинились перед ветеранами за ужасные подарки к 9 мая

Власти Якутии извинились перед ветеранами за ужасные подарки к 9 мая

Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров принес извинения ветеранам отрасли за неподобающие подарки, врученные к 80-летию Победы, и пообещал заменить подарочные наборы, сообщает пресс-служба министерства.

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Комментарии
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SK
Sergey Korotun
Истинное лицо чинуш ничем не вытравить из подсознания. Всё равно наружу прорвётся своим мерзким ликом.
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18 час.
саша пупкин
Бл... они чо, еще при должностях????
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15 час.
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