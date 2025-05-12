Власти Якутии извинились перед ветеранами за ужасные подарки к 9 мая

Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров принес извинения ветеранам отрасли за неподобающие подарки, врученные к 80-летию Победы, и пообещал заменить подарочные наборы, сообщает пресс-служба министерства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии