Дешевые запчасти и надежный мотор, который можно перевести на газ. MG Motor уже покорила Европу, а сейчас рассказала, чем будет покорять Россию

Марка MG Motor, принадлежащая SAIC Motor, уже объявила о своих амбициозных планах по выходу на российский рынок, а сейчас Дарья Сапунова, директор по маркетингу и рекламе ООО «Мир-Дистрибьютор», являющегося эксклюзивным дистрибутором MG Motor в России, рассказала, при помощи чего новая марка будет покорять россиян.