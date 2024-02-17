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FiNE NEWS

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Дешевые запчасти и надежный мотор, который можно перевести на газ. MG Motor уже покорила Европу, а сейчас рассказала, чем будет покорять Россию

Дешевые запчасти и надежный мотор, который можно перевести на газ. MG Motor уже покорила Европу, а сейчас рассказала, чем будет покорять Россию

Марка MG Motor, принадлежащая SAIC Motor, уже объявила о своих амбициозных планах по выходу на российский рынок, а сейчас Дарья Сапунова, директор по маркетингу и рекламе ООО «Мир-Дистрибьютор», являющегося эксклюзивным дистрибутором MG Motor в России, рассказала, при помощи чего новая марка будет покорять россиян.

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