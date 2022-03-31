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Хантер Байден участвовал в финансировании разработок биооружия США на Украине: Минобороны России

Хантер Байден участвовал в финансировании разработок биооружия США на Украине: Минобороны России

МОСКВА (ИА Реалист). Сын американского президента Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний «Black and Veach» и «Metabiota».

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