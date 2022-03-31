МОСКВА (ИА Реалист). Сын американского президента Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний «Black and Veach» и «Metabiota».
МОСКВА (ИА Реалист). Сын американского президента Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний «Black and Veach» и «Metabiota».
Свежие комментарии