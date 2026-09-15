Лебедянский округ потратил 15 млн рублей на ликвидацию свалок

В Лебедянском округе до конца сентября оборудуют 10 площадок для крупногабаритных древесных отходов. Глава округа призвал жителей ответственно относиться к утилизации мусора, чтобы средства шли на благоустройство, а не ликвидацию свалок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым