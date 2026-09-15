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Новости Липецка

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Лебедянский округ потратил 15 млн рублей на ликвидацию свалок

В Лебедянском округе до конца сентября оборудуют 10 площадок для крупногабаритных древесных отходов. Глава округа призвал жителей ответственно относиться к утилизации мусора, чтобы средства шли на благоустройство, а не ликвидацию свалок.

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