«Мне очень страшно, я чувствую, что падаю в пропасть» Киру спасет операция на позвоночнике. Девочке нужна ваша помощь

Четыре года назад у Киры Гагановой из подмосковного Дмитрова обнаружили сколиоз. Девочка стала часто терять сознание, обследование показало, что всему виной искривленный позвоночник: он сдавливает внутренние органы и пережимает кровеносные сосуды.