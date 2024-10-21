«Мне очень страшно, я чувствую, что падаю в пропасть» Киру спасет операция на позвоночнике. Девочке нужна ваша помощь

Четыре года назад у Киры Гагановой из подмосковного Дмитрова обнаружили сколиоз. Девочка стала часто терять сознание, обследование показало, что всему виной искривленный позвоночник: он сдавливает внутренние органы и пережимает кровеносные сосуды.
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