Общественная служба новостей

1 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Анисимов
    У Мани Микрона петушиные мозги. Разве это убожество может что-то путное сделать!?,Политолог Марков ...
  • tatyanadavydkina
    Наши немецкие "партнеры" захотели чтобы им опять рейхстаг разрисовали?Defense News: ФРГ...
  • Павел Александрович
    Захар, не стоит реагировать на каждый пук подобных личностей. Они все равно останутся маргиналами. Ну, не кормит его ...Захар Прилепин же...

The Economist заявил об открытии «второго фронта» против России

The Economist заявил об открытии «второго фронта» против России

Журнал The Economist в своей печатной версии заявил об открытии «второго фронта» против России. При этом, как отмечает эксперт РИА Новости Владимир Корнилов, в электронной версии название соответствующей статьи было изменено на «Перо и меч».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх