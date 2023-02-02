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В День святого Валентина в Челябинской области поженятся 55 пар

В День святого Валентина в Челябинской области поженятся 55 пар

Еще десять семей создадут 23 февраля. Южноуральцы, планирующие вступить в брак, стараются выбрать для торжества не только летние даты.

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