«Если я узнаю, что это он, то я набью ему морду», — муж Заворотнюк Чернышев сделал предупреждение Жигунову. За что?

«Правда ли то, что Петр Чернышев конфликтовал с бывшими возлюбленными своей жены?», «Чернышев запрещал Насте общаться с бывшими?» — такие вопросы появились вчера в новостном Telegram-канале, где вспоминалась непревзойденная Заворотнюк и ее яркие романы.
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