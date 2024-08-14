«Если я узнаю, что это он, то я набью ему морду», — муж Заворотнюк Чернышев сделал предупреждение Жигунову. За что?

«Правда ли то, что Петр Чернышев конфликтовал с бывшими возлюбленными своей жены?», «Чернышев запрещал Насте общаться с бывшими?» — такие вопросы появились вчера в новостном Telegram-канале, где вспоминалась непревзойденная Заворотнюк и ее яркие романы.