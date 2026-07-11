Правительство увеличило финансирование программы льготного лизинга российских самолетов

Согласно новому документу, максимальный объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), направляемых на проект, возрастет с 175,4 миллиарда до 290,7 миллиарда рублей, что представляет собой рост инвестиций на 115,3 миллиарда рублей.