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Регионы России

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Правительство увеличило финансирование программы льготного лизинга российских самолетов

Правительство увеличило финансирование программы льготного лизинга российских самолетов

Согласно новому документу, максимальный объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), направляемых на проект, возрастет с 175,4 миллиарда до 290,7 миллиарда рублей, что представляет собой рост инвестиций на 115,3 миллиарда рублей.

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