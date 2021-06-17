СССР-Россия

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Путин фактически сказал, что мы вернулись

Путин фактически сказал, что мы вернулись

Сегодня состоялся саммит России и США, по итогам которого российский лидер Владимир Путин дал пресс-конференцию.

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mlee
Барак назвал Россию региональной державой, ему так хотелось, чтобы подчеркнуть величие "чикагских мальчиков", но кто об этом вспомнит уже сейчас? Пройдет немного времени и мы будем гордиться, что были современниками ВВП!
карюкалов вячеслав
Априори.
Владлен

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