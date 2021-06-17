Путин фактически сказал, что мы вернулись

СССР-РоссияПолитикаПутин фактически сказал, что мы вернулись Сегодня состоялся саммит России и США, по итогам которого российский лидер Владимир Путин дал пресс-конференцию.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMmleeБарак назвал Россию региональной державой, ему так хотелось, чтобы подчеркнуть величие "чикагских мальчиков", но кто об этом вспомнит уже сейчас? Пройдет немного времени и мы будем гордиться, что были современниками ВВП!карюкалов вячеславАприори.ВладленКомментировать
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