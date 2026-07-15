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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Священник заявил, что доставшийся по наследству крестик нельзя носить

Священник заявил, что доставшийся по наследству крестик нельзя носить

Отец Владислав рассказал, в каком возрасте меняют крестик и можно ли носить семейную реликвию без повторного освящения Православный священник Владислав Береговой разъяснил в интервью RT традиции, связанные с ношением нательного креста.

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