Священник заявил, что доставшийся по наследству крестик нельзя носить

Отец Владислав рассказал, в каком возрасте меняют крестик и можно ли носить семейную реликвию без повторного освящения Православный священник Владислав Береговой разъяснил в интервью RT традиции, связанные с ношением нательного креста.
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