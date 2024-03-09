Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Гарри Кимович - иностранный агент

Гарри Кимович - иностранный агент

Дилетант о политике Слушайте, я все думала, когда наконец у товарища майора дойдут руки до Гарика Каспарова? Ну до того он разговорчивый, до того активный, так страдает по поводу демократии, так выпрыгивает в процессе борьбы из штанов, что просто удивительно, почему он до сих пор не признан никем интересным и значительным? Ну серьезно, он что, хуже Леонида Гозмана? Он даже лучше! Во всяком случае, пока Леонид Гозман сидел на всяких программах российского ТВ, Гарик уже уехал сз страны, чтобы продолжать борьбу с Путиным.

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